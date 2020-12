Philippe Clément fier de ses joueurs: «Il faut savourer ce moment rare pour le football belge»

Par G. Z et V. J

Le coach du Club de Bruges s’est dit très fier de la performance de son équipe. « Cela fait longtemps qu’un club belge n’a plus remporté un succès 3-0. On a également un total de 7 points alors qu’on n’était pas parvenus à un tel total depuis 2005-06, quand j’étais encore dans l’équipe, ce qui prouve que cela fait très, très longtemps. Une seule équipe belge a fait mieux depuis lors alors il faut savourer ce moment rare. Je suis fier de mes joueurs qui ont parfaitement respecté les consignes et ont affiché la bonne mentalité aussi ceux qui étaient sur le banc ou en tribune. »