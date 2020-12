Les Pages d’Or et Blanches passent au tout numérique, il n’y aura plus d’annuaires imprimés

Après plus d’un demi-siècle de bons et loyaux services, les annuaires imprimés tirent leur révérence. La 52e édition papier des Pages d’Or et des Pages Blanches sera la dernière. L’éditeur FCR Media annonce jeudi qu’il mise désormais entièrement sur la numérisation.

Le papier, c’est fini. FCR Media vient de le décider, les Belges ne recevront plus jamais l’annuaire téléphonique des Pages Blanches, et professionnel des Pages d’Or, chez eux. Ils étaient livrés à domicile depuis 1969.

Pour dénicher les coordonnées désirées, il faudra désormais se rendre sur internet. « Nous avons décidé de nous concentrer pleinement sur Pagesdor.be, avec déjà plus de quatre millions de recherches par mois », explique la cheffe de la communication de FCR Media, Maja Van der Borst, citée dans un communiqué. « L’arrêt de la version papier est une conséquence logique de l’aboutissement de notre processus de numérisation. »