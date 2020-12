Nestlé investit massivement pour atteindre le zéro carbone

Ce n’est certes pas la première multinationale qui promet d’atteindre la neutralité carbone, mais lorsque le principal groupe alimentaire mondial pose l’engagement sur la table, les regards se tournent. Et quand Nestlé détaille sa stratégie et expose les moyens qu’il va y consacrer – 2,95 milliards d’euros –, on devient plus curieux. Si le « quoi » est connu depuis l’annonce faite en septembre 2019, la feuille de route présentée ce jeudi matin dévoile le « comment », notamment en fixant des objectifs intermédiaires et des objectifs sectoriels : une réduction des émissions de 50 % d’ici 2030 par rapport à 2018, pour arriver à « zéro émission nette d’ici 2050 ». Et, promis, ce sera sans l’entourloupe de « l’offsetting », la compensation des émissions (les résiduelles, dans le meilleur des cas) en achetant des crédits carbone.