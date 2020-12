«Monk’estra plays John Beasley», du vrai bon jazz, chaud et enthousiasmant

Est-ce du Thelonious Monk ou du John Beasley ? Le pianiste d’aujourd’hui révère le pianiste d’hier. Mais leurs musiques s’interpénètrent amoureusement dans cet album, avec des ellipses, des décrochages, des dissonances soudaines, plus d’autres influences de Beasley : Sam Rivers, Hugh Masakela, Duke Ellington, Miles Davis, dont il fut le dernier pianiste. Quatorze plages, quatre morceaux de Monk, un de Miles, un du Duke, huit de Beasley himself. C’est du vrai bon jazz, chaud et enthousiasmant, avec des apparitions de Grégoire Maret, Joey DiFrancesco, entre autres. Jubilant Sykes chante sur le « Come Sunday » d’Ellington, et c’est d’une tendresse exquise.

Label Mack Avenue.