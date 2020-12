«Mulan», «Mank», le dernier Great Mountain Fire, les expos qui rouvrent… Les musts de la semaine culturelle

« Mulan »

Décors, costumes, batailles, le spectacle sino-hollywoodien est là, et c’est réussi. Mais nous sommes dans un Disney, donc tout reste calibré, avec une histoire certes plus mature et violente, mais dont la moralité doit coller aux diktats de la censure chinoise et à Disney…

Le film 4 étoiles de la semaine : « Mank »

Cette production Netflix a l’envergure d’un chef-d’œuvre oscarisable. David Fincher met en lumière la personnalité d’Orson Welles, auteur prolifique, génial et autodestructeur, donne une vision acérée de Hollywood à l’aube de son âge d’or, voué au profit et sans états d’âme, et rend hommage à Citizen Kane, le « plus grand film de tous les temps », à travers une esthétique sublime.