Aux Etats-Unis, des soignants méfiants refusent d’être les premiers vaccinés

Ils sont prioritaires pour se faire vacciner contre le Covid-19, mais préfèrent passer leur tour pour l’instant: malgré une épidémie galopante aux Etats-Unis, certains soignants, pourtant généralement favorables aux vaccinations, se méfient des nouveaux vaccins qu’ils jugent insuffisamment testés.

«Je pense que je me ferai vacciner plus tard, mais pour l’instant, je me méfie», dit à l’AFP Yolanda Dodson, 55 ans, infirmière dans un hôpital du Bronx particulièrement frappé par la première vague du coronavirus ce printemps, qui a endeuillé New York plus que toute autre ville. «Les études publiées sont prometteuses, mais les données sont insuffisantes», explique-t-elle, en se disant «reconnaissante envers ceux qui sont prêts à prendre ce risque».