Les statistiques de l’«Incroyable Hulk» Romelu Lukaku continue d’impressionner en Italie, où il fait la Une de la presse

Romelu Lukaku s’est offert un doublé, un de plus, ce mardi en Ligue des champions pour offrir la victoire 2-3 à l’Inter Milan face au Borussia Mönchengladbach. Avec ces deux nouvelles réalisations, le Diable rouge compte désormais 11 buts en 12 matches cette saison avec les Milanais. Sur l’ensemble de l’année 2020, seuls Robert Lewandowski, Erling Haaland et Cristiano Ronaldo ont mis plus de buts que lui, toutes compétitions confondues. Autant dire qu’il fait partie des grands buteurs du moment, et la presse italienne ne s’y trompe pas.