Équipements de sécurité, capteurs: l’enquête sur l’accident de Romain Grosjean «devrait prendre entre 6 et 8 semaines»

L’enquête sur l’accident du pilote français Romain Grosjean (Haas) lors du GP de Bahreïn de F1 a débuté et « devrait prendre entre 6 et 8 semaines », a annoncé la Fédération internationale de l’automobile (FIA) jeudi.

Cette enquête « examinera chaque aspect, notamment les équipements de sécurité, comme le casque, le HANS (armature fixant le casque à l’appui-tête, ndlr), le harnais de sécurité, la combinaison et les vêtements de protection, la cellule de survie (habitacle renforcé, ndlr), l’appui-tête, le système d’extincteur embarqué dans la voiture et le halo (système de protection frontale du cockpit, ndlr) », précise la FIA.

Elle « portera également sur la résistance du châssis et celle de la glissière de sécurité face à un choc de cette puissance et avec cette trajectoire (et) évaluera le rôle des commissaires de course et de l’équipe d’intervention médicale. »