«L’Astragale», un livre inspirant pour Lisette Lombé

On lui parle de livre inspirant. Lisette Lombé cite Madame Bovary (Gustave Flaubert), Les liaisons dangereuses (Choderlos de Laclos). Mais s’arrête surtout au nom d’Albertine Sarrazin, l’auteur de L’astragale et de La Cavale. Pourquoi ce choix ? « Parce que j’ai une fascination pour les vies courtes, pour les personnes qui passent brièvement sur ce plan-ci de l’existence. Fascination pour l’urgence de dire, pour le sujet neuf de l’univers carcéral et de la prostitution écrit par une femme, pour la nervosité et l’authenticité du propos. Fascination pour la soif éperdue de liberté. »

L’astragale

(extrait)