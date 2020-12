Notre sélection de livres cadeaux pour faire rire

Et si l’on offrait des livres joyeux ? Avec ceux-ci, vous allez sourire, rire et même, au-delà, sans doute un peu méditer.

Les anagrammes sont une fête de l’esprit. Parfois polissonnes, toujours légères, en tout cas porteuses d’une joie intense provoquée par le jeu de la langue. Une anagramme (oui, le mot est féminin) change l’ordre des lettres d’un ou de plusieurs mots pour en former de nouveaux. Prenez par exemple « Langue de Molière », mélangez habilement et vous obtenez, avec les mêmes lettres, pas plus, pas moins, « Génie de l’amour ». Mieux : « Faites l’amour, pas la guerre » devient « L’orgasme apaisera le futur ». Le titre de l’article aussi.