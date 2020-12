Coronavirus: les Belges plus enclins qu’auparavant à respecter les mesures à Noël

Il y a deux semaines, 32 % des 26.000 personnes interrogées indiquaient que, pour fêter Noël, elles ne s’en tiendraient pas aux membres de leur foyer et tout au plus un contact rapproché. Depuis, le Comité de concertation a rappelé la règle de la bulle sociale.

Le nombre de Belges qui se disent prêts à respecter les mesures de lutte contre le coronavirus en vigueur pour les fêtes de fin d’année est en augmentation, ressort-il jeudi du nouveau volet de la grande étude Corona menée par l’Université d’Anvers (UAnvers).

Il y a deux semaines, 32 % des 26.000 personnes interrogées indiquaient que, pour fêter Noël, elles ne s’en tiendraient pas aux membres de leur foyer et tout au plus un contact rapproché. Depuis, le Comité de concertation a rappelé la règle de la bulle sociale, avec un léger assouplissement pour les personnes seules qui pourront, le 24 ou le 25 décembre, recevoir en même temps leur « contact proche » et la personne qu’ils pouvaient accueillir dans le respect de la distanciation.