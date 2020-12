La vérité qui dérange sur les théories du complot

«Gates en enfer. Dites non à Bill Gates.» - Reuters

Cicéron savait précisément où se trouvait l’ennemi. « En Italie, un camp opposé à l’Etat est en train de s’établir dans les cols étrusques, le nombre d’ennemis augmente chaque jour », avait déclaré le consul par intérim devant le Sénat romain en 63 avant J.-C. « Mais le commandant de ce camp, le chef de l’ennemi, se trouve dans nos murs et siège même au Sénat », avait-il ajouté, en jetant probablement un regard bref et incisif en direction du sénateur Catilina, « et complote quotidiennement contre l’intérieur de l’Etat. »