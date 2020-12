Livre cadeau: un siècle de photographies d’hommes amoureux

Quelque 350 clichés pris de 1850 à 1950. Un voyage romantique sur un siècle d’amours interdites. Chaque image est une pièce à conviction et un testament. Et chacune nous raconte une histoire.

Une carte postale non datée, faite en Bulgarie. - Nin/treadwell/Les Arènes.

Hugh Nini et Nead Treadwell sont américains et collectionneurs. L’objet de leur passion ? Les photographies d’hommes amoureux. « Au début, nous avons acquis des photos parce qu’elles nous parlaient personnellement », disent-ils. « Mais au fur et à mesure que s’enrichissait notre collection, nous avons eu le sentiment d’être impliqués dans une sorte de mission de sauvetage. » Parce que ces photos disent quelque chose du sentiment amoureux à des époques où il n’était pas bien vu d’afficher des liaisons homosexuelles, Oscar Wilde en sait quelque chose.