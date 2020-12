Dans LéNA cette semaine: à la rencontre de la Pologne arc-en-ciel au combat

Le programme de « LéNA » cette semaine, disponible ce samedi avec votre journal « Le Soir » et dès maintenant en numérique. Découvrez le meilleur du journalisme européen.

Le 7 août, à Varsovie, l’arrestation de Margot a provoqué des échauffourées avec la police. Elle était accusée d’avoir endommagé un van portant des inscriptions homophobes et d’avoir poussé sa propriétaire, une bénévole d’une fondation anti-avortement. Gazeta Wyborcza a été à la rencontre de personnes LGBT+ qui manifestent en Pologne pour défendre le droit à l’avortement et dénoncer le pouvoir conservateur. Elles confient comment elles se battent et comment elles se défendent. Sur les treize personnes interrogées, trois ont accroché un drapeau arc-en-ciel à leur balcon ou à leur fenêtre. Seul Linus tient volontiers son partenaire par la main dans les rues de Pologne.

