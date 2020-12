Le Prix Interallié à Irène Frain pour son récit «Un crime sans importance»

On s’en souviendra : en 2020, pour la deuxième année consécutive, le jury à 100 % masculin du Prix Interallié a choisi une femme : après Karine Tuil en 2019, Irène Frain pour Un crime sans importance. Il fallait remonter à 2013 pour trouver la dernière autrice au palmarès, Nelly Alard (et avant cela, 1992 avec Dominique Bona – actuellement la seule jurée dans le jury par ailleurs masculin du Renaudot). Pour en avoir deux à la suite, seuls les plus anciens s’en souviennent puisque c’était en 1967 et 1968.

Irène Frain, Bretonne et fière de l’être suppose-t-on puisque son premier livre fut, en 1979, Quand les Bretons peuplaient les mers, tient peut-être le goût des ailleurs de sa région et des voyageurs qui en partirent à travers le monde. Elle fit, de destins lointains, le sujet de nombreux ouvrages souvent appréciés des lecteurs mais peu considérés par les jurys littéraires.