Les bottins tournent la page

Humeur

Ils auront résisté longtemps, mais là c’est vraiment la fin… L’éditeur belge des annuaires téléphoniques (Pages blanches et Pages d’or) a annoncé la « terrible » nouvelle jeudi : « Après plus d’un demi-siècle de bons et loyaux services, les annuaires imprimés tirent leur révérence. La 52e édition papier des Pages d’Or et des Pages Blanches sera la dernière. » Si 1,4 million de bottins étaient encore distribués chez nous en 2018, le chiffre est tombé à 700.000 exemplaires cette année. Trop peu pour être rentable manifestement.