«Je t’aime, Diego»: le bouleversant hommage de Pelé à Maradona

Pelé s’est exprimé sur Instagram mercredi soir, une semaine après la mort de son « grand ami » Maradona pour lui rendre un ultime hommage. « Tu étais un génie qui a enchanté le monde », a écrit le Brésilien. « Une véritable légende, mais avant tout, pour moi, tu seras toujours un grand ami avec un grand coeur. »

Au Brésil, il est fréquent de rendre hommage aux défunts une semaine après leur mort, lorsqu’une « messe du septième jour » est célébrée par les catholiques comme Pelé.

« Le monde serait bien meilleur si on se comparait moins les uns aux autres et si on s’admirait plus les uns les autres. C’est pourquoi je veux dire que tu es incomparable », a déclaré le triple champion du monde brésilien, souvent au coeur de débats pour savoir qui de lui ou de l’Argentin était le meilleur footballeur de tous les temps.