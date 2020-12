Dans « Sexus animalus », Emmanuelle Pouydebat raconte avec gourmandise le monde extraordinaire, diversifié et fascinant de la sexualité animale. Et Julie Terrazzoni illumine ces comportements vertigineux de ses magnifiques dessins.

entretien

Savez-vous que, dans le règne animal, on trouve des pénis en gouttière, des pénis épineux, en tire-bouchon, à quatre glands, à tête chercheuse ou même détachables ? Et qu’il y a des vagins en spirale et des clitoris épineux ? Que le clitoris du crocodile marin femelle est presque aussi grand que le pénis du croco mâle ? Que le pénis de l’éléphant fait deux mètres ? Ce qui ne donne certes plus envie aux gamins de comparer le leur à la cour de récré…