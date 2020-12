Nations League: des Diables rouges revanchards affronteront la France pour une place en finale

Le tirage au sort du Final Four de la Nations League s’est tenu ce jeudi et a déterminé les affiches des demi-finales de ce tournoi européen. L’Italie affrontera l’Espagne alors que la Belgique jouera contre la France.

Trois ans après sa demi-finale au Mondial 2018 en Russie, la Belgique retrouvera en 2021 le dernier carré d’une grande compétition internationale de football. L’Italie affrontera l’Espagne alors que la Belgique jouera contre la France. Le premier match aura lieu le 6 octobre 2021 à Milan. Le second, à savoir celui des Diables rouges, aura lieu le lendemain à Turin. La finale (à Milan) ainsi que le match pour la 3e place (à Turin) sont prévus le 10 octobre.

Les Diables rouges, éliminés lors de la précédente édition à la suite d’une défaite 5-2 en Suisse, ont cette fois remporté le groupe 2 avec un bilan de 15 points sur 18, et une seule défaite, 2-1, en Angleterre. Les joueurs de Roberto Martinez ont devancé le Danemark et l’Angleterre, 10 points chacun, au classement final. L’Islande n’a pas marqué le moindre point et a été relégué en Ligue B.