Coronavirus: les clubs de Premier League au secours des plus petites divisions anglaises

Les clubs de la Premier League ont décidé d’apporter un soutien à un plan d’aide de plus de 275 millions d’euros (250 millions de livres) aux clubs anglais professionnels des divisions inférieures, tous membres de l’EFL. Ils le font pour éviter qu’une grande partie d’entre eux ne fasse faillite en raison des conséquences de la crise du Covid-19.

La Premier League a maintenu une partie de ses revenus grâce aux importants droits de télévision, les ligues inférieures n’en disposent pas. L’aide se compose de 55 millions d’euros de dons aux clubs de D3 (Ligue One) et D4 (League Two). La Premier League aidera, grâce à un don de 17 millions d’euros, l’EFL à obtenir un prêt sans intérêt à hauteur de 220 millions d’euros de la Championship (D2). Chaque club pourra demander un prêt maximal de 9,2 millions d’euros remboursable jusqu’en juin 2024.

«Tous les clubs de football continuent à subir des pertes financières importantes en raison de la pandémie, mais les actionnaires de la Premier League ont unanimement accepté de fournir un financement et un soutien supplémentaires aux clubs de l’EFL en réelle détresse financière» a déclaré Richard Masters, CEO de la Premier League.