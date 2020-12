A la Chambre, De Croo et Vandenbroucke dégonflent les polémiques du déconfinement

La controverse sur le confinement ? Circulez. Les attaques ? Les critiques ? Plus rien. Au Parlement, le Premier et le ministre de la Santé tracent la ligne sur le confinement, les vaccins, Noël…

La controverse fait pschitt ? Lundi, une série de déclarations et commentaires musclés s’abattaient sur le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, un peu tous azimuts, surtout au MR à vrai dire, on pense à Georges-Louis Bouchez, Denis Ducarme, David Clarinval, Pierre-Yves Jeholet. Tout cela donnait à voir – nous en avons rendu compte – une majorité Vivaldi qui se fendillait-déchirait sur le déconfinement. En pointe, on l’a dit, les libéraux réformateurs mettaient en doute la pertinence de la fermeture des commerces intervenue le 30 octobre dernier, réclamaient la tenue d’un nouveau comité de concertation mi-décembre afin de réévaluer la situation, s’interrogeaient à propos du sort fait aux activités qui ne déconfineront pas de sitôt (les salons de coiffure, entre autres), envisageaient une extension de la « bulle » de contacts autorisés pour Noël. Une pluie acide de critiques.