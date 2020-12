Brussels: Ian Hanavan a le coaching dans la peau

Qui choisir pour relancer le Brussels après… 12 ans d’ascension sous la conduite de Serge Crevecoeur ? « D’abord, un coach qui accepte de s’engager en D1 comme en D2 », sourit Nikkel Kebsi, nommé general manager en février, alors que le club hésitait à poursuivre le professionnalisme. « Il ne devait donc pas être gourmand. On voulait aussi un gentleman, avec un ancrage bruxellois et une capacité à convaincre des jeunes comme des vétérans à le suivre puisqu’il fallait reconstruire l’équipe… » L’Américain Ian Hanavan remplissait toutes les cases : 4 ans après avoir arrêté sa carrière de joueur en finale des playoffs avec Alost, il attendait impatiemment l’opportunité de se reconvertir, il avait fondé sa famille à Tervuren après avoir rencontré son épouse sous le maillot louvaniste, qu’il revêtit dès sa deuxième saison pro en 2004, il possède un vrai charisme et sa vision est atypique !