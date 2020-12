Taxe kilométrique à Bruxelles - Plusieurs organisations patronales rejettent le péage urbain à Bruxelles (2)

Trois organisations patronales bruxelloise, flamande et wallonne, le Beci, le Voka et l'Uwe, se sont opposées jeudi à un péage urbain à Bruxelles, après la présentation du plan SmartMove du gouvernement bruxellois qui prévoit, entre autres, la mise en place d'une taxe kilométrique intelligente en 2022. L'Union des classes moyennes et l'industrie technologique le décrient également.