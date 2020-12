Royaume-Uni, Grèce, Suède...: comment s’en sortent nos voisins européens face à la deuxième vague de coronavirus

Par AFP et Belga

Royaume-Uni, Espagne, Grèce, Italie, Allemagne et Suède : le point sur la pandémie de coronavirus chez nos voisins européens.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, pays le plus durement touché en Europe par la pandémie de nouveau coronavirus, a passé jeudi le cap des 60.000 morts, selon le bilan des autorités sanitaires.

Le pays a enregistré jeudi 414 morts supplémentaires, portant à 60.113 le nombre total de personnes décédées dans les 28 jours suivant un test positif.

Le Royaume-Uni est devenu mercredi le premier pays a approuver l’utilisation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech contre le Covid-19. La première livraison est attendue jeudi et les premières vaccinations, sur les résidents et le personnel des maisons de retraite, doivent commencer dès la semaine prochaine.