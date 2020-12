Sporting de Charleroi: voici les failles du système de Karim Belhocine

Le Sporting n’ayant plus connu pareille série négative depuis son retour en D1, les interrogations se font de plus en plus nombreuses dans les travées du Mambourg.

Bien sûr, le déroulement particulier de cet exercice 2020-2021 n’écarte pas (encore) les Zèbres de la course au top 4 malgré le bilan de 5/24 qui, dans n’importe quel autre championnat européen, les aurait éloignés du trio de tête. Bien sûr, engranger au moins deux succès lors des trois prochains matches (contre Courtrai, à Saint-Trond et au Cercle) les replacerait sans doute dans le top 4. Et, bien sûr, les Zèbres, à qui il manque surtout de l’efficacité, disposent d’un noyau suffisamment armé tant qualitativement que quantitativement pour redresser la barre. Mais les dernières sorties des Carolos n’incitent guère à l’optimisme et posent question. La méthode de Karim Belhocine, louée par tous en début de saison, semble avoir atteint ses limites et le Franco-Algérien va devoir rapidement trouver les mots et les solutions pour sortir de la première crise de son passage en bord de Sambre.