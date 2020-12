Le Mondial des rallyes s’achève sur un circuit

Le championnat du monde des rallyes qui s’achève sur un circuit ! Au-delà de ce qui pourrait ressembler à une boutade, voilà la réalité à laquelle sont confrontés depuis jeudi après-midi les meilleurs pilotes du monde, point final à une saison infernale, essentiellement malmenée par la crise du covid-19, bien sûr. A bien y regarder, un seul rallye sur sept – au lieu des quatorze initialement prévus ! – se sera déroulé normalement cette année : le Monte-Carlo ! Et c’est Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul qui l’ont remporté ! Légitime motif de satisfaction et de fierté pour l’équipage Hyundai qui, une fois de plus, devra en revanche probablement se passer du titre…