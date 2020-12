Les chiffres ne parlent pas en faveur des Diables: la France a remporté 4 de ses 5 derniers matches face à la Belgique

La Belgique défiera la France en demi-finales du Final Four de la Ligue des Nations, le 7 octobre 2021 à Turin. Tel a été le résultat du tirage au sort effectué jeudi au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse. L’autre demie opposera l’Italie à l’Espagne le 6 octobre. La finale est prévue le 10 octobre 2021, à Milan.

D’après Optajean, la page Twitter officielle de « Stats Perform » sur le football, la Belgique est la sélection que la France a le plus rencontrée dans son histoire (74 matches - 25 victoires des Bleus, 19 nuls, 30 défaites). Les Français ont remporté 4 de leurs 5 derniers matches compétitifs contre les Diables rouges et ils n’ont perdu qu’une fois. Bref, la Belgique sera plus revancharde que jamais