Mode: Un fard dans la nuit

Un musée consacré à l’histoire du maquillage ouvre ses portes à New York. The Makeup Museum pointe toutes les époques et standards de beauté de son bel ongle verni.

China Machado, premier mannequin non caucasien à apparaître dans le Harper’s Bazaar en 1958. - The Makeup Museum/Elizabeth Arden

Sale temps pour l’industrie cosmétique. Confinement, déconfinement avec masque, reconfinement : les ventes de rouge à lèvres, de fards à paupières, de mascara, de fonds de teint et de vernis à ongles connaissent leur plus mauvaise année depuis l’Antiquité. Depuis l’Antiquité, oui, puisque, comme se charge de l’apprendre à ses visiteurs le tout nouveau Makeup Museum de New York, il s’agit bien de « l’un des plus anciens rituels humains ».

Inauguré cet automne à deux pas du Whitney Museum, dans le quartier branché du Meatpacking, le musée rend hommage aux plus grands noms du secteur, des « self-made women » comme Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, Sally Hansen et leurs confrères Maksymilian Faktorowicz (l’esthéticien polonais à l’origine de la marque Max Factor), Charles Revson (de Revlon) ou Erno Laszlo, le dermatologue qui chouchoutait les peaux de Marylin Monroe et de Greta Garbo…