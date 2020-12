Bruxelles en route vers la taxe kilométrique, un plan qui ne fait pas l'unanimité

Le gouvernement Vervoort a présenté le projet SmartMove, qui vise à modifier la politique fiscale envers les automobilistes à l’horizon 2022. Un plan qui doit maintenant passer le cap de la concertation avec les autres Régions. Où on ne l’entend pas vraiment de cette oreille.

Annonce choc, ce jeudi midi, du gouvernement bruxellois, qui a jeté les bases d’un modèle de taxation kilométrique sur son territoire. Baptisé SmartMove, cet outil vise à repenser la fiscalité automobile sur base de son usage. Exit la taxe de circulation, celle de mise en circulation restant de mise pour les véhicules de 15 chevaux fiscaux et plus. Place à une tarification kilométrique « intelligente », calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus, de l’heure du trajet (de pointe, creuse ou de nuit) et de la puissance du moteur. Un forfait à la journée sera également proposé.