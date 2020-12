Anderlecht: bientôt une lueur au bout du tunnel?

1 Un entraîneur qui (se) cherche

Avec la casquette de T1 sur la tête depuis la troisième journée, Vincent Kompany affiche un bilan chiffré de 18 points sur 36 (50%). Depuis l’avènement du football professionnel, seuls René Vandereycken (47%) et Fred Rutten (47%) ont fait moins bien que lui après douze matches à la tête du RSCA. A la décharge de Kompany, on soulignera que la conjoncture anderlechtoise actuelle est probablement la plus compliquée de toute l’histoire du club. On notera également que la saison passée, après 14 journées, les Bruxellois ne comptaient que 17 points. Soit 5 de moins qu’aujourd’hui.