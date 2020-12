Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, se méfie des Diables rouges: «C’est une très belle équipe»

Le tirage au sort du Final Four, qui aura lieu du 6 au 10 octobre à Milan et Turin, a accouché de demi-finales France-Belgique et Italie-Espagne. Les Bleus s’étaient imposés 1-0 à Saint-Pétersbourg lors de la demi-finale du Mondial 2018. Le sélectionneur des Bleus a complimenté la Belgique, numéro un au classement FIFA juste devant les Bleus. « C’est toujours avec plaisir, et ce sont des rencontres qu’on a l’habitude d’avoir. L’équipe de France rencontre très souvent (…) cette équipe de Belgique, mais ce sera un autre contexte, avec un autre objectif. Mais avec la certitude de notre côté de rencontrer une très, très belle équipe ».