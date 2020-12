Alexander De Croo défend Frank Vandenbroucke: «Il est un maillon très fort»

Alexander Ce Croo, invité de ce Jeudi en Prime sur la RTBF, a pris la défense de Frank Vandenbroucke. Se montrant solidaire avec le ministre de la Santé, il a justifié la fermeture des commerces le 30 octobre, qui était basée, a-t-il affirmé, sur les recommandations des experts à l’époque.

« Il reste le maillon très fort, il a prouvé toutes les qualités de communication et de gestion. On se focalise sur une phrase, mais il a montré les études utilisées pour décider de fermer les magasins non essentiels. Je comprends que c’était choquant d’entendre cela mais essayons de garder le focus sur ce qui est important : on a pris les mesures nécessaires que nos scientifiques nous ont dit qu’il fallait prendre. »