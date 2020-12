« On reprend nos activités normales et cela fait du bien aux troupes. Parfois, c’est même cocasse. Aux urgences, il arrive que l’on reçoive des patients psychiatriques. Aujourd’hui, deux se sont présentés. Et c’est souvent une situation difficile à gérer avec du bruit, la police qui doit intervenir, etc. Mais on s’est tous dit que cela commençait à ressembler aux urgences qu’on avait l’habitude de connaître.