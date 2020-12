Nations League: l’année 2021 sera excitante pour les Diables rouges

Le « final four » de la Ligue des nations a donc réuni la France et la Belgique, dont le dernier duel est leur demi-finale du Mondiale en Russie. L’Euro 2020 (disputé en juin 2021) pourrait les anticiper mais ces retrouvailles sont prévues le 7 octobre 2021 à Turin.

Quatre jours avant le tirage du groupe qualificatif pour le Mondial 2022, Roberto Martinez attendait avec une certaine curiosité le verdict en provenance de l’UEFA. Avec la présence de l’Italie, de l’Espagne et de la France aux côtés de la Belgique, le « final four » de la deuxième édition de la Nations League s’annonçait alléchant et le sélectionneur n’a certainement pas pu réprimer un petit sourire en voyant les Bleus associés aux Diables.

Même si Roberto Martinez s’en défend ouvertement de l’envisager comme telle, l’affiche du 7 octobre 2021 sur la pelouse du Juventus Stadium (le 75e Belgique-France de l’histoire) a toutes les allures d’une possible revanche sur la demi-finale en 2018 à Saint-Pétersbourg. « Dans le football, je ne crois pas spécialement à la revanche », a répliqué le sélectionneur national. « Je préfère envisager le challenge d’un duel entre deux équipes qui ont encore progressé depuis la Russie. »