Scène incroyable à Gand: Vadis Odjidja monte sur le terrain mais est directement renvoyé par l’arbitre

La Gantoise, déjà éliminée, a essuyé une nouvelle défaite ce jeudi face au Slovan Liberec (1-2) lors de la cinquième journée de l’Europa League. La rencontre était également marquée par un fait marquant : l’Ukrainienne Kateryna Monzul arbitrait sa première rencontre sur la scène européenne masculine.

Et celle-ci a en effet dû renvoyer Vadis Odjidja en dehors du terrain, alors qu’il montait au jeu. Et pour cause, le milieu de terrain belge, victime d’un problème musculaire lors de l’échauffement, est sorti du onze de base et a pris place dans les tribunes de la Ghelamco Arena. Jusque-là, rien de grave. Sauf que le joueur a été convié à monter au jeu à la 76e minute, alors qu’il ne se trouvait pas sur le banc de touche.

L’arbitre a donc indiqué au milieu de terrain de quitter la pelouse, lui qui avait enfilé son maillot. Sven Kums a finalement achevé la partie du côté buffalo.