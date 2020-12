Standard: Laurent Jans et Duje Cop, les bonnes surprises

Coincé entre son espoir persistant d’une qualification et la tentation légitime de préserver physiquement son groupe, Philippe Montanier n’a pas assumé totalement une rotation complète de son effectif jeudi à Glasgow. La volonté d’y croire jusqu’au bout, qui ne se traduit pas que dans des discours de façade, semble avoir pris le dessus dans l’esprit du Français.

L’entraîneur du Standard a toutefois « surpris » les moins avertis en modifiant totalement son flanc gauche contre les Rangers. Exit Nicolas Gavory (l’un de ses joueurs les plus utilisés cette saison) et Michel-Ange Balikwisha qui ont laissé leur place à Laurent Jans et Duje Cop. Le temps d’une soirée européenne ou pour les prochaines semaines de compétition, seul l’avenir nous le dira, mais le questionnement semble justifié tant ces deux joueurs ont été brillants.