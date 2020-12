Rideau sur la scène européenne pour le Standard

Pas de second tour d’Europe League pour les Rouches dont l’équipe remaniée a pourtant fait mieux que tenir le choc sur la pelouse des Glasgow Rangers, qualifiés au même titre que Benfica. Le Standard a mené à deux reprises avant de se faire à chaque fois rejoindre puis dépasser. Fin de parcours avec les honneurs pour Montanier et ses hommes.

La distribution des feuilles de match reprenant la composition des équipes a confirmé ce que beaucoup pressentaient au soir même du clasico : sans considérer les chances de qualification de son équipe comme nulles et non avenues, Philippe Montanier n’en est pas moins resté clairement focalisé sur les objectifs de top 4 en championnat. Témoin, le maintien de Gavory et de Raskin sur le banc au coup d’envoi, eux qui ont été fortement sollicités ces derniers temps. Le fonds de roulement du noyau liégeois a pourtant servi les desseins de son entraîneur dont le mot d’ordre dans le vestiaire avait sans aucun doute été de jouer de manière la plus libérée possible.