Dompter les doutes autour de la vaccination, une périlleuse mission

C’est une nouvelle petite dose d’espoir qu’ont administrée les autorités sanitaires et politiques à la population belge en détaillant jeudi les grandes lignes de leur plan de vaccination. On peut enfin écrire qu’un horizon se dessine vers un retour à la normalité, même si cela prendra encore des mois voire peut-être beaucoup plus, aucun vaccin n’étant encore officiellement validé par les autorités européennes de contrôle. Mais si tout se passe comme prévu, quatre millions de Belges au minimum devraient avoir été vaccinés d’ici l’été. Nos aînés d’abord, les mêmes que l’on avait laissé à l’abandon dans les maisons de repos lors de la première vague. Ceux qui prennent soin d’eux et des malades dans les hôpitaux ensuite. Il n’y avait pas de quoi tergiverser, les proies préférées du virus sont celles qu’il faut protéger en priorité. C’est un choix de société.