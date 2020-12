Arnaud Bodart après l’élimination du Standard: «On peut sortir de l’Europa League la tête haute» (vidéos)

Sentiment mitigé dans le camp liégeois après la défaite aux Glasgow Rangers (3-2) synonyme d’élimination de l’Europa League. Car les Rouches n’ont pas démérité ce jeudi soir face à une équipe invaincue cette saison. « On a un sentiment positif après ce match », concédait d’ailleurs Arnaud Bodart au micro de la RTBF après le coup de sifflet final de cette joute.

« On n’a vraiment pas à rougir de notre première période. On peut sortir la tête haute de cette compétition », ajoutait le keeper. « On était bien tant offensivement que défensivement mais aussi dans la construction du jeu. On a toutefois aussi senti qu’on avait les jambes un peu lourdes en fin de partie face à une équipe solide, invaincue et qui a su appuyer là où ça fait mal. Appuyer là où ça fait mal, c’est d’ailleurs quelque chose qu’on devrait apprendre aussi à faire ».