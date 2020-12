Philippe Montanier et le Standard battus aux Glasgow Rangers: «Cette défaite n’est pas belle mais encourageante» (vidéo)

Philippe Montanier a quitté Glasgow, directement après la rencontre puisque la délégation liégeoise rentrait à Liège dans la nuit, avec un goût de trop peu en bouche. Pas parce que son équipe n’a pas tout donné, au contraire, mais parce que le Standard pouvait espérer bien mieux après avoir proposé durant 60 minutes un jeu de très bonne facture, généreux, agressif et offensif. « C’est rageant », dit-il. « Après le troisième but, c’était plus dur. On y croyait vraiment, les joueurs ont tout donné pendant une heure. On n’était pas loin. »