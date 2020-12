Un nouvel acteur néerlandais sur le marché belge de la location de vélos électriques

L'entreprise néerlandaise de location de vélos 'E-bike to go' arrive sur le marché belge, a-t-elle annoncé jeudi soir. Elle proposera ses services d'ici la fin de l'année à Anvers, Gand et Bruxelles. Son abonnement mensuel tout compris coûtera 109 euros, soit 24 de plus que sa concurrente et compatriote Swapfiets.