Coronavirus - Recul de 16% pour le marché belge de la pub (PRESS)

Au niveau mondial, quasiment tous les médias seront en recul en 2020. Les plus touchés sont le cinéma (-46%), l'affichage (-27%) et la presse (-25%). Seuls sont en croissance les réseaux sociaux (9%) et la vidéo en ligne (+8%). Les secteurs qui ont le plus désinvesti sont le tourisme (-34%) et l'automobile (-21%).

Par région, les États-Unis enregistrent la moins forte baisse (-4%) grâce à l'élection présidentielle. L'Europe se situe au milieu avec un recul attendu de plus de 14%.

En Belgique, ce sont également le cinéma (-62%) et l'affichage (-34%) qui souffrent le plus. La presse chute d'environ 25%, comme la télévision (-21%) et la radio (-19%). Seule la pub sur mobile sera en croissance (+4,3%).