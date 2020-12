L’Antwerp qualifié pour les seizièmes de l’Europa League: «Nous avons dominé»

L’Antwerp n’a pas manqué son rendez-vous avec l’histoire. Jeudi, le Great Old s’est imposé 3-1 contre Ludogorets et a assuré sa qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League au terme de cette 5e et avant-dernière journée du groupe J. « Nous avons dominé et forcé beaucoup d’occasions en première période. En tant qu’entraîneur, c’était plaisant », a déclaré Ivan Leko après le match.

« Comme entraîneur, je ne peux qu’être fier de ce que mes joueurs ont montré. Mais tout n’a pas été parfait dans cette rencontre. Nous aurions sûrement dû marquer trois ou quatre fois avant la pause et nous avons ensuite concédé trop d’occasion. Ludogorets aurait pu marquer plusieurs goals. »