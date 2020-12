La vaccination devrait avoir lieu «dans des centres décentralisés», selon Yvon Englert

Les résidents et le personnel des centres de soins résidentiels seront les premiers à être vaccinés contre le coronavirus. Cela a été communiqué jeudi après la Conférence interministérielle sur la santé publique (IMC). Il s’agit là d’« une raison symbolique », selon Yvon Englert, car les maisons de repos ont été fortement touchées lors de la première vague, « on n’a pas apporté l’attention qu’il fallait à celles-ci ». La deuxième raison est de l’ordre de la santé publique, « les résidents de maisons de repos sont les plus menacés par le virus, car ce sont les plus fragiles ».