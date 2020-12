Enseignement supérieur: Valérie Glatigny enquête sur le décret participation

Vendredi dernier, les membres des conseils étudiants des 41 établissements supérieurs de la Fédération-Wallonie Bruxelles (FWB) ont reçu un questionnaire à la demande de la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny. L’enquête en question visait à sonder leur point de vue quant au décret participation.

Etabli le 21 septembre 2012, ce décret règle la question de la représentation étudiante au niveau local et communautaire. Il définit les missions des représentants étudiants ainsi que leurs ressources et obligations. Afin d’être reconnu comme organisation de représentation communautaire (ORC), le décret impose de respecter un certain nombre de critères. Parmi lesquels, on retrouve la nécessité de représenter à minima 15 % des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur.