Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Frank Vandenbroucke

On a commencé par en faire un gagnant pour la limpidité de ses explications après le comité de concertation. Puis en début de semaine, il a glissé vers notre colonne des perdants pour ses considérations choquantes sur les commerces et le trouble qui suivit. Mais voici le Ministre de la Santé de retour au point de départ, ferme, clair, net, sans chichis (ce n’est pas le genre) : on ne lâche rien en vue de Noël. Youpie !

Les vaccins