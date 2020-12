Le Danemark va cesser en 2050 l'exploitation du pétrole et du gaz en mer du Nord

Premier producteur d'or noir de l'Union européenne depuis le Brexit, le Danemark va cesser l'exploitation du pétrole et du gaz en mer du Nord en 2050 dans le cadre de ses efforts pour devenir un modèle de transition énergétique, a annoncé le ministère de l'Énergie.

A l'issue d'un accord entre le gouvernement social-démocrate et une majorité du Parlement, "le Danemark devient à ce jour le plus grand producteur de pétrole et de gaz à fixer une date de fin (d'exploitation) définitive", a affirmé le ministère dans un communiqué publié jeudi soir.

S'il est loin de la production de son voisin norvégien (environ 1,4 million de barils par jour) et du Royaume-Uni (1 million), le pays scandinave est depuis le Brexit le premier producteur de pétrole brut de l'Union européenne, avec environ 100.000 barils par jour, selon la publication annuelle de référence du géant pétrolier BP.

Cette décision annule le huitième appel d'offres pour l'exploitation d'éventuels nouveaux gisements d'hydrocarbures, dont l'avenir était plus qu'incertain avec le retrait en octobre du groupe français Total.

Entamée en 1972, la production danoise est déjà déclinante depuis plusieurs années: elle a été divisée par plus de deux en 10 ans. Sa production de gaz est devenue minime, avec 3,2 milliards de mètres cubes l'an passé.