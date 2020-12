Journée d'actions le 17 décembre dans le secteur de l'Aide à la jeunesse en FWB

Les autres entités ont déjà accepté de verser une telle prime au personnel de santé. Le bonus devrait être versé aux travailleurs de ce secteur au plus tard fin janvier 2021.

La situation en Fédération Wallonie-Bruxelles est plus inquiétante, estime le front commun dans un communiqué diffusé vendredi. "Déjà en ce qui concerne une revalorisation des professions, la FWB n'a dégagé en 2021 que 8 millions d'euros et rien de plus à ce stade pour les années suivantes. Le personnel de l'Aide à la Jeunesse et de l'Accueil de l'Enfance a pourtant été en première ligne pendant les deux vagues de la crise. Et à ce jour, aucune décision n'a été prise en matière de prime 2020 d'encouragement pour ce personnel!", soulignent les syndicats.

Le point serait à l'ordre du jour du gouvernement francophone du jeudi 10 décembre, mais les syndicats craignent que cela ne soit trop tard pour le budget 2020.

La journée d'actions du 17 décembre est couverte par un préavis de grève.