Jean-Luc Crucke sur la taxe kilométrique: «Je ne considère pas que c’est une main tendue mais plutôt une baffe»

Le projet bruxellois de tarification kilométrique bruxellois fait beaucoup parler de lui. Jean-Luc Crucke (MR) s’est dit sur les ondes de BX1 « en colère », non pas contre les dirigeants bruxellois, mais contre « la méthode » : « Rien n’a changé, on persévère sur une absurdité, on met la charrue avant les bœufs sur la forme. »

« On donne le signal aux Wallons qu’ils peuvent venir à Bruxelles uniquement pour payer ! Je vous le dis, ça ne fonctionnera pas » continue-t-il. « On a cette impression de hold-up. »

Le ministre wallon du Budget et des Finances rappelle que si l’autonomie de Bruxelles est liée par un accord de coopération, « qui doit d’abords être modifié, et en le faisant on se fout des partenaires. On ne laissera pas passer ! »