La nouvelle vie des terrils carolos

Un bâtiment peut connaître plusieurs vies selon la fonction qu’on lui assigne, un lieu aussi. Les terrils, ces montagnes d’un plat pays, qui sillonnent ces veines de charbon du Borinage jusqu’à Liège, ont d’abord suscité le rejet, derniers témoins d’une époque révolue, dure et sale. Ces cônes noirs symbolisaient la morosité qui suivit la fermeture des charbonnages. Puis, petit à petit, les habitants se les sont réappropriés, conscients de leur importance dans le paysage et de ce qu’ils disaient du passé. Les terrils se sont colorés (de vert principalement), devenant des lieux de balades et de découvertes naturelles. Leur deuxième vie pouvait commencer. Désormais, à Charleroi, ils sont prêts à entamer leur troisième mue. Celle qui doit leur redonner une utilité.